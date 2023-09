Crystal Dynamics ricerca personale: quasi 30 posizioni aperte per lo sviluppo di AAA

Era di pochi giorni fa la notizia del possibile rischio per la nuova avventura di Tomb Raider a seguito dei licenziamenti per Crystal Dynamics. Eppure, nonostante la profonda crisi di Embracer Group che persiste da diversi mesi a questa parte, sembrerebbero esservi dei cambiamenti importanti all'orizzonte: Crystal Dynamics cerca personale.

Stando a quanto è possibile evincere dalla fonte in calce alla notizia, Crystal Dynamics è alla ricerca di organico per un totale di quasi trenta posizioni lavorative. Il tutto è indubbiamente connesso alle grandi ambizioni della software house: nel corso dei primi mesi del 2023, infatti, si è parlato dei cinque giochi AAA in sviluppo presso Eidos e Crystal Dynamics . Non si sa ancora nulla con certezza, ma l'azienda è pronta a rinnovare il proprio staff con assunzioni che spaziano in diversi ambiti.

Qui di seguito vi elenchiamo le offerte lavorative disponibili presso Crystal Dynamics:

Motion Capture Stage Technician (Animation)

Senior Cinematics Animator

Senior Technical Animator

Lead VFX Artist

Lead Combat Designer

Senior Combat Designer

Senior/Lead Level Designer

Senior Technical Designer, Combat

Engineering Lead

Lead Gameplay Systems Engineer

UI Engineer

Finance

Financial Analyst

Producer, World (Art/Design)

General Animation Application

General Art Application

General Audio Application

General Brand Application

General Design Application

General Engineering Application

General Finance Application

General IT Application

General Operations Application

General People XP Application

General Production Application

General QA Application

Quali sono gli attuali piani di Crystal Dynamics? Sono giunte poche notizie nel corso dell'anno, ma si attendono con trepidante nuove informazioni sul progetto di Tomb Raider Next e non solo.