Crystal Dynamics si espande con un nuovo studio a Bellevue, focus su The Avengers Project

Crystal Dynamics, la software house dietro il celebre franchise di Tomb Raider, si sta espandendo con nuove assunzioni presso la sede di Redwood Shores e con la creazione di un nuovo studio satellite situato a Bellevue, Washington: Crystal Northwest.

"Stiamo ampliando i nostri team e creando un nuovo studio di grande talento per offrire le migliori esperienze di gioco ai nostri fan", ha dichiarato Scot Amos, Co-Head of Studio di Crystal Dynamics. "Abbiamo riunito un team di veterani e leader del settore per creare esperienze di gioco che superino le aspettative della nostra community".

Il nuovo studio nell'area di Seattle è ufficialmente attivo da oggi, presentandosi come un'estensione completa di Crystal Dynamics. Dedicato inizialmente allo sviluppo tecnologico, adesso è pronto a collaborare su The Avengers Project. Guidato da veterani del come Chad Queen e James Loe, il nuovo studio rafforza le risorse di Crystal Dynamics in vista dei progetti futuri.

Tra le dozzine di nuovi assunti ci sono sviluppatori di livello mondiale come Vincent Napoli, il nuovo Lead Combat Designer di Crystal Dynamics che ha lavorato all'ultimo God of War, oltre a Ben Wanat, co-fondatore del franchise di Dead Space che ha guidato lo sviluppo di Dead Space 3 come direttore creativo. Insieme a loro c'è David Fifield, ex 343 Industries nonché Game Director di Raven Software su numerosi titoli della serie Call of Duty.

"Il nostro nuovo studio a Bellevue e le nuove assunzioni in Redwood Shores testimoniano il nostro continuo in ottica dei progetti futuri", ha dichiarato Ron Rosenberg, co-responsabile dello studio di Crystal Dynamics. "Continueremo a sostenere l'entusiasmante crescita che Crystal Dynamics ha vissuto negli ultimi anni, e siamo desiderosi di offrire una grande esperienza di gioco sugli Avengers per i fan di tutto il mondo."