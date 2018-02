Crytek: Cevat Yerli, presidente e CEO della compagnia, lascia il suo incarico

ha oggi annunciato che Cevat Yerli, co-fondatore, presidente e CEO della compagnia tedesca, ha deciso di abbandonare il suo incarico. Il fratello Avni e Faruk Yerli subentreranno al suo posto lavorando entrambi nel ruolo di CEO, nel mentre Cevat rimarrà comunque azionista dell'azienda.

Come specificato sul sito ufficiale di Crytek, questa decisione non andrà ad impattare in alcun modo sul piano strategico che la compagnia ha intenzione di perseguire, ed ogni progetto esistente continuerà ad evolversi secondo le previsioni.

A proposito di Crytek, vi ricordiamo che Hunt: Showdown, il nuovo FPS co-op a tema zombie della software house tedesca, è da pochi giorni disponibile in Early Access su Steam al prezzo di 29,99 euro. Seguendo questo indirizzo, trovate i requisiti di sistema del gioco, mentre qui potete dare uno sguardo a 12 minuti di gameplay.