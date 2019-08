Crytek guarda alla next-gen: più di 1.000 miglioramenti con la versione 5.6 del CryEngine

Le alte sfere di Crytek, la casa di sviluppo che ha dato vita alla serie di Crysis, confermano il lancio della versione 5.6 del CryEngine. Il video di presentazione confezionato dagli autori tedeschi illustra le innovazioni dell'ultima edizione di questo ambizioso motore grafico multipiattaforma.

In questa sua ultima versione, il CryEngine 5 migliora ogni aspetto del motore e del Sandbox Editor, il tool impiegato per realizzare in maniera relativamente semplice videogiochi e applicativi interattivi accedendo a tutte le funzionalità dell'engine grafico.

La video dimostrazione fornita da Crytek illustra i principali miglioramenti apportati al motore e conferma le ambizioni next-gen della casa teutonica con una lista che comprende più di 1.000 modifiche, ottimizzazioni e innovazioni integrate nell'engine.

Tra le migliorie apportate, citiamo ad esempio l'adozione di un nuovo sistema nella gestione della fisica dei ragdoll di nemici e personaggi, di una funzionalità inedita per renderizzare modelli poligonali con materiali a più strati e di una tecnologia più avanzata per la gestione dell'intelligenza artificiale. Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti sul sistema di illuminazione dinamica e volumetrica, sulla simulazione fisica del comportamento dei tessuti e degli oggetti "morbidi" (dai vestiti alle corde) e sull'interfaccia GUI.

Oltrechè rappresentare un importante passo in avanti del motore grafico in vista della next-gen e del lancio di PS5 e Xbox Scarlett, il nuovo aggiornamento del CryEngine 5 dovrebbe velocizzare lo sviluppo del prossimo videogioco tripla A di Crytek realizzato con il supporto di SpatialOS.