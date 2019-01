Crytek lavora ad uno shooter tripla A realizzato con CryEngine e SpatialOS

Crytek, casa di sviluppo nota per aver dato vita a Ryse: Son of Rome e alla serie di Crysis, oltre che per essere detentrice del motore grafico CryEngine, ha annunciato di essere attualmente al lavoro su un nuovo sparatutto online tripla A.

La software house tedesca non ha diffuso molte informazioni riguardo a questo suo nuovo progetto, ma ha confermato che il lavoro che verrà effettuato tramite il CryEngine sarà corroborato dal supporto che è in grado di offrire SpatialOS, la piattaforma cloud per i giochi real-time multiplayer sviluppata da Improbable. Risulta chiaro, quindi, come Crytek voglia ancora una volta spingere molto sul lato tecnico della sua produzione, facendo utilizzo di una piattaforma che permette di giocare in cloud streaming (e che, potenzialmente, supporta il cross-play tra PC, Xbox One, PS4, iOS e Android).

"Siamo orgogliosi di stringere un accordo con Improbable, ma vogliamo che questo sia l'inizio di qualcosa di più grande", ha dichiarato Crytek. "Vogliamo lavorare con altri esperti di tecnologia, creatori di tool, e utilizzare altri device per sviluppatori al fine di realizzare un'esperienza al top della qualità e che possa migliorarsi costantemente nel tempo. Se condividete la nostra visione, per favore contattateci, così che potremo costruire insieme un'epoca migliore per i giochi online e i mondi virtuali".

Dopo Hunt: Showdown, dunque, Crytek si rilancia nel mondo degli shooter online. Che tipo di esperienza vi aspettate dalla casa di sviluppo tedesca?