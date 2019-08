Crytek su PS5 e Xbox Scarlett: il team affascinato dalle nuove potenzialità

Si parla ormai sempre più frequentemente di next-gen, soprattutto dopo che sia Sony sia Microsoft hanno offerto i primi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche tecniche delle nuove console.

Piuttosto a sorpresa, nel corso del mese di aprile, Mark Cerny ha pubblicamente discusso di quelle che saranno le caratteristiche hardware di Playstation 5, mentre la Casa di Redmond ha sfruttato il palco dell'E3 2019 per presentare ufficialmente i primi dettagli su Project Scarlett, nome in codice che identifica la prossima piattaforma Xbox, in arrivo nel corso degli ultimi mesi del 2020.

Tra gli attori del mondo videoludico che hanno scelto di condividere la propria iniziale impressione su ciò che le nuove piattaforme avranno da offrire agli sviluppatori, si è recentemente aggiunta Crytek. La software house, nel corso di una dichiarazione rilasciata al portale Wccftech, ha commentato le potenzialità delle future Playstation 5 ed Xbox Scarlett: "Se la qualità visiva continuerà molto probabilmente a crescere con i medesimi gradi passi avanti attesi con ogni nuova generazione di console, il vero game changer sarà certamente la nuova memoria rapida che è stata promessa". Quest'ultima, sottolinea infatti Crytek, potrà andare ad impattare sui tempi di caricamento, ma non solo, offrirà anche interessanti possibilità di design videoludico, anche in termini di streaming. "Quello è anche un fronte su cui i game engine dovranno evolversi in maniera abbastanza drastica, - prosegue il team - ma è decisamente eccitante!".



E voi, cosa vi aspettate dalla tanto attesa next-gen?