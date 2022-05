Crytek: trapelano immagini di un progetto Sci-Fi, si tratta di Crysis 4 o un nuovo gioco?

A seguito di una fuga di informazioni dai siti ufficiali di Crytek, sulle pagine di reddit sono state postate alcune concept art legate agli ultimi lavori dello studio tedesco, noto per la serie di Crysis e per il motore grafico cryENGINE.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, le concept art trapelate mostrano in successione una sorta di camera di incubazione umana, una struttura di comunicazione con ologrammi di grandi dimensioni e androidi di pattuglia, una stazione spaziale molto elaborata su un pianeta esteticamente simile alla Luna, e un'altra stazione con un'astronave su un pianeta desertico.

Il leaker che per primo ha mostrato le immagini su reddit ha affermato che gli artwork provengono da un nuovo gioco Crytek ma si è astenuto dal chiarire se si trattasse di Crysis 4 o di un progetto completamente diverso. Il tema della fantascienza è sicuramente ricorrente nella serie sparatutto, ed una delle concept art mostra chiaramente delle nanotute. Tuttavia, ci sono elementi Sci-Fi che sembrano andare oltre l'universo narrativo dello shooter, e che potrebbero quindi ricollegarsi ad un secondo progetto.

Crysis 4 sarà un vero shooter next-gen secondo le parole di Crytek, ed il gioco sarà curato dallo stesso game director di Hitman 3.