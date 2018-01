Crytek: Xbox One X comparabile a un PC da gioco sul fronte GPU, ma la CPU è indietro

Parlando ai microfoni di GamingBolt, il product manager diCollin Bishop ha dichiarato che la GPU di Xbox One X può essere paragonata a quella di un PC da gioco. Il discorso cambia, però, andando ad analizzare le performance della CPU, dove i Personal Computer hanno qualche marcia in più.

"Guardando alla strategia dietro Xbox One X, vediamo una console progettata appositamente per il gaming a 4K. La maggior parte dei titoli spremeranno a fondo l'hardware, con i dovuti compromessi in termini di ottimizzazione. Per fortuna gli ingegneri Microsoft hanno permesso agli sviluppatori di utilizzare anche tecnologie di scaling e checkerboarding, in modo da rendere la console tecnicamente competitiva sul lungo periodo.

Xbox One X è comparabile a un PC da gioco standard in termini di GPU, ma sul fronte della CPU i Personal Computer sono in visibile vantaggio. Ce ne possiamo accorgere valutando come la CPU Jaguar si ponga rispetto a Ryzen: a una prima analisi, direi che le performance sono pari alla metà, se non a un terzo." dichiara Collin Bishop.

Siete d'accordo con il product manager di Crytek? Parlando di giochi veri e propri, invece, avete visto il nostro Video Speciale dedicato alle esclusive Xbox One/Windows 10 più attese per il 2018?