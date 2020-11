CS:GO, tutta l'abilità di una streamer: gioca con una mano sola

Pochi giorni fa una clip della streamer portoghese Kika "xirilikika" Martins ha fatto il giro della rete dopo esser stata pubblicata su Reddit da uno dei giocatori che giocava con lei su Counter-Strike.

La clip, che potete vedere in calce alla notizia, mostra tutta l'abilità della ragazza la quale è riuscita a padroneggiare le meccaniche dell'FPS tattico targato Valve utilizzando semplicemente una mano e la sua coordinazione.

In pratica, xirilikika, mentre usa la mano sulla tastiera per muoversi, poggia l'avambraccio sul mouse, direzionando la visuale. Una volta acquisito un bersaglio, la giocatrice riesce a cambiare rapidamente postura afferrando il mouse con la mano per mirare e sparare con una precisione millimetrica.

Nella clip infatti è possibile apprezzare la sua grande coordinazione: riesce a far saltare il personaggio, spostando la mano dalla tastiera al mouse prima di sferrare un headshot pulito in una frazione di secondo.

Stando a quanto è possibile leggere sul profilo Twitch di xirilikika, sembra che la ragazza abbia avuto un ictus quando era bambina che l'ha lasciata con una disabilità del 60% sul lato sinistro del corpo, per questo si è dovuta adattare superando brillantemente i propri limiti.