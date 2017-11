CS:GO, Astralis tratta il rinnovo contrattuale del trio Xyp9x, Kjaerbye e Dupreeh

Secondo quanto riportato dal giornalistala squadra, attiva su, sarebbe intenzionata a trattenere tutti e tre i giocatori e starebbe negoziando con loro un'estensione dei contratti. giocatori stanno comunque valutando le loro opportunità con altre organizzazioni dato l'avvicinamento alla data di scadenza.

Nel caso il trio abbandonasse la squadra, gli Astralis perderebbero anche il loro spot garantito al prossimo Major, non essendo più in grado di schierare almeno 3/5 della formazione che si è piazzata nella top 8 del Major di Cracovia.

In Counter-Strike:Global Offensive le squadre che raggiungono la top 8 ai Major sponsorizzati da Valve ricevono automaticamente un invito per l'evento successivo. Rappresentando però i 3/5 del roster, ossia la maggioranza, i tre però avrebbero diritto trattenere l'invito in quanto la politica di Valve consiste nel garantire l'invito ai giocatori e non necessariamente alle organizzazioni.



Di conseguenza, se il trio dovesse lasciare l'organizzazione sarebbero loro a ricevere l'invito per l'Eleague Major di Boston e non gli Astralis. Va fatto notare però che la scadenza per inviare le formazioni dei propri team per l'evento è scaduta lo scorso 10 Novembre e iscrivere solamente 3 giocatori su 5 sarebbe ovviamente un problema. Ciò, almeno, scongiura l'eventualità di un passaggio dell'invito ad altre organizzazioni.

Una fonte vicina alla squadra ha fatto sapere che ancora non è chiaro se gli altri due membri della squadra, Lukas "gla1ve" Rossander e Nicolai "dev1ce" Reedtz, seguiranno i compagni nel caso decidessero di lasciare il team.