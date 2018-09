CS:GO: Colpo di mercato per i Cloud9, Flusha sarà titolare per la prossima stagione

Cloud9 corsari nel mercato autunnale con l'acquisto di Flusha che andrà ad impreziosire il roster competitivo in vista della prossima stagione di tornei.

Colpo di mercato d’autunno per i Cloud9 di Counter Strike: Global Offensive che hanno messo sotto contratto Robin ‘Flusha’ Rönnquist, ex stella dei Fnatic ed ora nuovo giocatore titolare della formazione americana. Flusha sostituirà Martin ‘STYKO’ Styk che aveva giocato con i Cloud9 in prestito dai Mousesports nello scorso Faceit London Major.



Il percorso di Flusha all’interno dei Fnatic è stato costellato da successi molto importanti negli ultimi anni che lo hanno portato a trionfare per due volte in tornei Premier, insieme a quella che potremmo considerare come una delle line-up di maggior successo nella storia di CS:GO. Negli ultimi mesi, tuttavia, il rapporto tra Flusha e l’organizzazione britannica si era fortemente incrinato e la proposta avanzata dai Cloud9 ha subito convinto Flusha a cambiare casacca in vista della nuova stagione.



II capitano dei Cloud9 ha recentemente affermato che Flusha è il "pezzo mancante" della formazione americana oltre a definirlo come “una delle più grandi menti dell’intero panorama competitivo” e che andrà ad impreziosire un roster già estremamente competitivo composto da:

Tyler Skadoodle Latham

Timothy autimatic Ta

Will Rush Wierzba

Maikil Golden Selim

Robin Flusha Rönnquist

Il CEO e proprietario dei Cloud9, Jack Etienne ha dichiarato:” Flusha è una assoluta leggenda e sono molto orgoglioso di poter avere la possibilità di lavorare con lui. Sono certo che Flusha sarà per noi un ottimo acquisto e non aspetto altro che vederlo in azione. Benvenuto nei Cloud9!”.