CS:GO - i danesi del Team Astralis vincono il loro secondo titolo consecutivo

Il team danese Astralis è ancora una volta campione e questa volta si è portato a casa i $ 250.000 in palio per il vincitore nella ECS Season Five di Londra.

I danesi hanno sconfitto nuovamente il Team Liquid per 2 a 0 nel best of three della finalissima concludendo la loro corsa senza mai perdere una sola mappa. I Liquid hanno scelto Mirage come prima mappa, mentre gli Astralis hanno scelto Dust II. Nuke sarebbe stata la terza mappa in caso di parità.

Gli Astralis hanno dominato Mirage, con un Nicolai "dev1ce" Reedtz in stato di grazia che ha chiuso con 27 uccisioni. Liquid ha approfittato di un momento di debolezza degli avversari su Dust II e ha cercato di prendere il largo con un discreto vantaggio di 10-2 al primo round. Gli Astralis, però, sono tornati in partita vincendo 12 round di fila. Alla fine i danesi hanno chiuso la serie con un punteggio di 16 a 11.

Andreas "Xyp9x" Hojsleth ha guidato i compagni, dominando il conteggio delle kill con 26 uccisioni. La vittoria di questo campionato di Londra è il secondo titolo consecutivo portato a casa dagli Astralis negli eventi a cui hanno preso parte.

In precedenza avevano dominato sempre sui Liquid alla stagione sette della EPL del mese scorso. Complessivamente, Astralis ha già vinto tre campionati maggiori quest'anno - al DreamHack Masters Marseille, EPL Finals e queste ECS Finals - e sono sulla buona strada per ribattezzare il 2018 come l'"era degli Astralis".