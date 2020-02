CS:GO - DAZN ha acquisito i diritti per il broadcast del circuito BLAST Premier

Il servizio di streaming DAZN ha acquisito i diritti di trasmissione per l'area brasiliana del circuito esport BLAST Premier di Counter Strike: Global Offensive.

Per chi non lo conoscesse, il Blast Premier è un popolare circuito competitivo che riunisce, per diversi weekend, alcune tra le migliori formazioni al mondo di CS:GO mettendo in palio un prize pool complessivo di oltre quattro milioni di Dollari. La competizione – trasmessa “in chiaro” anche su Twitch e YouTube – ha appena concluso il primo dei tre fine settimana dedicati alla “Spring Series” londinese.

Per dovere di cronaca, i FaZe Clan sono riusciti a portarsi a casa il primato nel gruppo 1. Tra un paio di giorni, invece, inizierà il gruppo 2 che annovera due colossi di CS:GO come gli Astralis e i Na'Vi.

Perché proprio il Brasile? Il motivo è semplice: il paese sudamericano può vantare alcune delle community più attive al mondo nell'ambito degli FPS competitivi come, appunto, CS:GO e Rainbow Six Siege.

Nonostante DAZN sia riuscito ad avere i diritti per trasmettere i tornei all'interno del territorio nazionale carioca per tutto l'anno corrente, la piattaforma non farà altro che proporre i match e gli eventi solo attraverso uno streaming interamente in lingua inglese.

Non è la prima volta, comunque, che il circuito competitivo riesce a concludere accordi con grandi broadcaster. Alla fine dell'anno scorso, ad esempio, l'agenzia russa Winstrike si è assicurata i diritti esclusivi di trasmissione, di betting (ovvero tutto ciò che è correlato alle scommesse), di mechandise per tutto il 2020 nella regione CIS, coprendo quindi il territorio russo e delle ex repubbliche sovietiche.

Anche la TV danese ha rinnovato per un altro anno l'accordo che la vede già trasmettere sul canale TV 2 le partite del torneo. In Danimarca, lo sappiamo, sono non solo avanti anni luce rispetto ad altri paesi del Vecchio Continente ma anche la patria degli Astralis.