CS:GO: Disfatta Forge, ultimo posto nell'ESL European Championship

Niente da fare per il Team Forge nell'ESL European Championship di Counter Strike: Global Offensive, eliminazione, ultimo posto e 0 punti in classifica per la formazione sarda.

Difficile raccontare una sconfitta, ancora più difficile però è cercare di descrivere una disfatta.



Ecco, una disfatta è una di quelle situazioni che capitano fortunatamente raramente ma che rappresentano comunque una doccia gelata virtuale per chi le subisce.



II Team Forge, senza troppi giri di parole, ha subito una vera e propria disfatta nell’ESL Pro European Championship qualifier di Counter Strike: Global Offensive con quell’ultimo posto in solitaria che deve aver fatto accendere sicuramente un campanello d’allarme ma che ha avuto il merito di ricordare a tutti, giocatori compresi, che c’è tanto lavoro ancora da fare in Italia per raggiungere quel livello necessario per considerarsi competitivi in Europa.



Queste sconfitte, inevitabilmente, ti permettono di maturare dapprima come giocatore e in secondo luogo come persona e sono capaci di insegnarti e trasmetterti valori più di qualsiasi trionfo.



Il Team Forge ha perso sul campo ma ha acquisito la consapevolezza dei propri limiti e certamente lavorerà in futuro per cercare di lasciare alle spalle questa esperienza nel tentativo di migliorarsi in vista dei prossimi appuntamenti.



I freddi numeri del percorso dell’ESL Pro European Championship sono quelli tipici di quella disfatta che abbiamo appena descritto, il 16-2 iniziale rifilato dai Nexus al Team Forge avrebbe dovuto far pensare subito che la giornata sarebbe stata molto lunga per non dire complicata.



La formazione dei Nexus arriverà, oltretutto, penultima con cinque punti di distacco da quello 0 in classifica che possiamo trovare al fianco al nome del Team Forge con quel -51 di differenza tra round vinti e persi che non lascia spazio ad ulteriori commenti ma apre la strada ad una riflessione più profonda che certamente la squadra sarda capitana da Guglielmo “Gugli” Carraro starà già affrontando in questi giorni.

Subito dopo la partita il capitano del Team Forge ha dichiarato su Twitter:"Diventa facile postare solo quando facciamo bene, ma è giusto farlo anche quando facciamo male. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e tifato. Stiamo cambiando stile di gioco e faremo un passo indietro prima di farne uno avanti. Ma sono sicuro che il futuro è roseo".

Solo all’ultimo incontro con i Defusekids il Team Forge è sembrato uscir fuori dalle sabbie mobili con una buona prestazione che però non è stata sufficiente a recuperare lo svantaggio di 11-4 maturato nel corso della prima fazione alla guida dei “counter terrorist”.



L’ESL Pro European Championship è stato commentato integralmente da ESL Italia grazie a Simone “Akira” Trimarchi e con il supporto di Kniferound nelle vesti di Gianni “Fischix” Chianucci che hanno impreziosito con le loro parole un torneo che, tutti, avremmo voluto vedere con un finale certamente diverso.



Il prossimo appuntamento per il Team Forge sarà il 2 settembre in occasione del Thunderpick Invitational #3 dove la formazione sarda affronterà gli Havu in una partita ancora una volta molto complicata ma che potrebbe permettere un immediato riscatto alla formazione azzurra.