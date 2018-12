CS: GO diventa free-to-play, 20mila recensioni utente negative su Steam

In occasione dei Game Awards 2018, i vertici di Valve hanno annunciato la trasformazione di Counter-Strike: Global Offensive in un titolo free to play votato al battle royale.

La folta community dell'ormai storico sparatutto non deve aver preso molto bene la notizia, a giudicare dalla mole spropositata di recensioni utente negative piovute sul titolo dalla chiusura dei TGA.

Nel momento in cui scriviamo, le critiche alla decisione assunta dalla casa di Gabe Newell di abbracciare il free-to-play con CS: GO hanno prodotto un monte di recensioni negative quantificabile nell'ordine di 20.000 "pollici versi", con migliaia di messaggi di utenti che chiedono a Valve di ritornare sui suoi passi o, addirittura, di rimborsargli il denaro speso per l'acquisto del gioco.

Dall'altro lato della barricata di questo aspro scontro di idee combattuto sui campi di battaglia digitali di Steam troviamo invece coloro che hanno accolto con favore la scelta degli autori di Counter-Strike: Global Offensive di tuffarsi nel pescoso oceano videoludico dei free-to-play integrando una modalità battaglia reale nel loro FPS multiplayer. Nel medesimo lasso di tempo del review bombing di 20.000 recensioni negative, infatti, si registrano circa 10.300 giudizi positivi.