CS:GO, l'ennesimo record su Steam: quasi 2 milioni i utenti attivi in contemporanea

Solo pochi mesi fa vi abbiamo parlato del superamento del record di giocatori contemporanei in CS:GO che ha, a conti fatti, costituito un importante punto di svolta per il titolo di Valve e Hidden Path. A distanza di poco tempo, però, giunge un altro picco massimo di utenti attivi in simultanea in CS:GO, che supera così altri colossi del gaming.

Davanti a Dota 2 con i suoi 657,226 utenti e Apex Legends con un picco massimo di 469.997 nell'ultimo periodo, i quali vanno a comporre rispettivamente il secondo ed il terzo posto dei giochi più giocati nell'ultimo periodo su Steam, troviamo il suddetto Counter-Strike: Global Offensive. GS:GO è stato rilanciato con il reveal di Counter-Strike 2 che ha decretato un nuovo record su Steam, ma ciò non è bastato a fermare il successo del titolo.

Come possiamo infatti leggere da quanto riportato all'interno della sezione del sito di Steam dedicato ai suddetti dati, Counter-Strike: Global Offensive ha raggiunto il picco di 1,809,262 utenti attivi in-game. Si tratta di un record importantissimo, soprattutto in vista del superamento di titoli del calibro di PUBG e non solo. Infatti, la lista dei cinque prodotti più giocati sulla piattaforma di Valve è composta da:

Counter-Strike: Global Offensive con 1,809,262 giocatori;

Dota 2, con 657.226 giocatori;

Apex Legends, con 469,997 giocatori;

PUBG: BATTLEGROUNDS con 415,794 giocatori;

Grand Theft Auto V, con 153,250 giocatori.

Non sorprende in alcun modo la presenza di GTA 5 nella classifica delle produzioni più giocati al momento su Steam, seppure il raggiungimento della vetta da CS:GO sia sintomo di un grande interesse per l'arrivo di CS:GO 2, in uscita nel 2023.