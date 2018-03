CS: GO, gli Optic Gaming rinnovano il roster e presentano una web serie dedicata

ha rilasciato il primo episodio di una nuova serie di video incentrata sul loro nuovo roster di Counter-Strike: Global Offensive

Il nuovo team OpTic Gaming non è uno di quelli che ci si aspettava di vedere arrivare alla stagione 2018. Lo scorso 6 febbraio, il socio di lunga data Oscar 'Mixwell' Cañellas (che faceva parte dell'organizzazione dall'aprile 2016) ha annunciato che avrebbe lasciato la squadra in modo permanente.

Questo ha causato un fuggi fuggi generale e, poche ore dopo, la stella danese Emil 'Magisk' Reif, ha lasciato la squadra per seguire una grande opportunità in Danimarca entrando a far parte di Astralis. L'organizzazione è stata comunque una dei grandi delusi degli ultimi IEM di Katowive.

Il giorno dopo, OpTic ha presentato un nuovissimo team con uno dei più eclettici assortimenti di giocatori mai visti in CS: GO. Tra questi, Peter 'stanislaw' Jarguz e Shahzeb 'ShahZaM' Khan sono tornati nell'organizzazione e sono stati raggiunti da altre tre stelle danesi. La squadra è partita forte nella ESL Pro League, con una vittoria per 2-0 sui CompLexity seguita da un pareggio con i campioni in carica, i Cloud9.

OpTic Gaming ha poi pubblicato il primo episodio di una nuova serie titolata "Insight", che si concentrerà ad approfondire la conoscenza del nuovo team di CS: GO. Il primo episodio è dedicato a ShahZaM e Stanislaw, con quest'ultimo che spiega di voler ricostruire il rapporto con i fan dopo aver lasciato OpTic per passare al Team Liquid all'inizio del 2017: “Essere parte di OpTic significa ancora molto. Non è andata bene per me e per i fan, quindi spero di poter ripagare la loro fiducia con altri trofei e ottime prestazioni nei tornei. Significa molto poter tornare qui. Adoro l'org, il marchio, i giocatori, i fan, tutto è semplicemente fantastico”.

Le prime fasi dell'episodio si concentrano sulla storia di OpTic in CS: GO, seguito dalle reazioni iniziali dei membri della comunità dopo l'annuncio del debutto della nuova squadra. Si può vedere anche l'arrivo del contingente danese mentre si trasferisce nella gaming house del team in Texas. Vedremo se i nuovi innesti riusciranno a portare al successo gli OpTic.