CS:GO - La Grand Final dell'IEM Katowice nella storia, ha infranto il record di spettatori

L’IEM di Katowice ci ha riservato un’incredibile quantità di sorprese ed emozioni. In StarCraft, purtroppo, il nostro Riccardo “Reynor” Romiti (ecco la nostra intervista al campione italiano) non è riuscito a replicare, cedendo il titolo mondiale al “solito” Serral, altro occidentale pluridecorato della disciplina.

In Counter-Strike, invece, il pubblico ha potuto assistere a una finale storica. L’incontro tra i FaZe Clan e G2 Esports ha infranto ogni record entrando di diritto nella storia. La Grand Final ha registrato ben 1.12 milioni di spettatori, stando quanto riportato dal sito Esports Charts.

La finale, in realtà, non ha avuto una grande storia esportiva: i FaZe hanno battuto i G2 con un secco 3 a 0. Risultato bugiardo, così come solo i freddi numeri sanno essere. Il match è stato combattuto e i G2 si sono battuti con le unghie e con i denti fino alla fine.

Ad ogni modo, la Grand Final è stata la partita più vista nella storia degli eventi di Counter-Strike (non ricompresi nel circuito Major).

L'IEM Katowice 2020, che si è tenuto online a causa della pandemia, ha avuto 1 milione di spettatori. Counter-Strike, insomma, è un titolo che nonostante l’età e l’arrivo di concorrenti più freschi e giovani (qualcuno ha detto VALORANT?) ha ancora molto da dire come esport.