CS:GO: ITeSPA e Kniferound sospendono le qualifiche italiane per il mondiale IeSF

Sospeso il circuito di qualificazione italiano di CS:GO al 10° eSports World Championship organizzato da ITeSPA e Kniferound per sopraggiunti problemi logistici.

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell'avvio dei tornei di qualificazione per il 10° eSports World Championship di Counter Strike: Global Offensive, tuttavia l'evento sembra essere momentaneamente sospeso.

Attraverso un comunicato ufficiale Kniferound ha annunciato infatti la sospensione del circuito italiano di qualificazione al prossimo mondiale IeSF di Counter Strike: Global Offensive che si svolgerà il prossimo novembre a Taiwan.



La notizia è arrivata a poche ore dall’inizio dei tornei di qualificazione che erano stati affidati a Kniferound da Italian e-Sports Association e che avrebbero dovuto eleggere la formazione che avrebbe poi rappresentato l’Italia all’interno del mondiale organizzato dall’International eSports Federation.



Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto i piani di giocatori, organizzatori e tifosi che da un giorno all’altro si sono ritrovati a fare i conti con una sospensione delle qualifiche che ha del misterioso.



Secondo quanto si apprende da Kniferound, dopo un consulto con Italian e-Sports Association, si è deciso di mettere in stand-by tutte le manifestazioni relative alle qualifiche nazionali fino a data da destinarsi per sopraggiunti problemi logistici non meglio identificati.



Tuttavia appare chiaro che dopo quanto accaduto con il WCA solo qualche mese, Kniferound e ITeSPA potrebbero aver agito per tutelare le squadre coinvolte all’interno del circuito oltre ad evitare di dare false speranze a chi avrebbe poi potuto avere la possibilità di rappresentare il nostro paese nel 10° eSports World Championship.



Le tempistiche di questa sospensione non sono note, molto probabilmente ITeSPA sta lavorando per risolvere la situazione che potrebbe essere relativa a questioni alberghiere o addirittura di viaggio.



Non si hanno invece maggiori informazioni riguardo le qualifiche di Tekken 7 che sembrano essere confermate per il 1 settembre a Milano all’interno del Video Games Party.



Inoltre ITeSPA non ha ancora annunciato nulla attraverso i propri canali ufficiali a dimostrazione del fatto che l’associazione sta lavorando alla risoluzione del problema in tempi che potrebbero però non essere così rapidi.