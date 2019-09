CS:GO - Nasce l'ESL Pro Tour, cinque milioni sul piatto per il nuovo circuito competitivo

ESL e DreamHack, entrambi rientranti nel portfolio del colosso teutonico MTG, hanno annunciato oggi la nascita di un circuito competitivo tutto nuovo: l'ESL Pro Tour. Un circuito che collegherà, in tutto il mondo, oltre venti tornei e campionati di CS:GO.

ESL afferma che il Pro Tour avrà un prize pool complessivo di oltre 5 milioni di Dollari per il 2020 e comprenderà eventi organizzati in diversi continenti. Questo, secondo quanto dichiarato, sarà il circuito più grande e redditizio nella storia di Counter Strike.

L'ESL Pro Tour di Counter Strike avrà una struttura piramidale e combinerà molteplici tornei ESL e DreamHack suddivisi in due distinte divisioni: Challenger (la più bassa) e Master (la più alta).



Lo step successivo, l'apice della piramide, saranno i due leggendari eventi annuali: l'IEM di Katowice e l'ESL One di Colonia. La fascia “Challenger” includerà eventi come il DreamHack Open, la Mountain Dew League e ESL Championship, e verrà sfruttata come trampolino di lancio per le ambiziose formazioni che vorranno tentare il salto verso la Master. Le squadre in entrambe le categorie riceveranno punti “ESL Pro Tour” utili alle qualificazioni nella fascia o nei tornei maggiori.



La collaborazione tra ESL e DreamHack, insomma, mira a creare un percorso "più completo" (o, come è bello dire: “from zero to hero”) per aspiranti giocatori professionisti e una struttura più trasparente per vecchi e nuovi fan.



La categoria Master consisterà, in gran parte, nei tornei più importanti al mondo, quelli per intenderci con 250.000 Dollari (o più) in prize pool e, ovviamente le migliori squadre del panorama competitivo, come l'Intel Extreme Masters, il DreamHack Masters e la ESL CS:GO Pro League.



Riuscirà il nuovo circuito ad attrarre nuovi giocatori e, soprattutto, nuovo pubblico? Noi lo speriamo, perché CS:GO , oltre a essere una disciplina completa, rimane ancora oggi uno degli esport degni di tale nome.