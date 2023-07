CS:GO, 'novellino' sblocca una skin da 200mila dollari e fa imbestialire i veterani

La community di CS:GO che anima il mercato delle skin vendute a prezzi folli guarda attonita alla scoperta, da parte di un diciotenne con all'attivo non più di una ventina di ore di gioco, della skin di un coltello da 200mila dollari.

La skin sbloccata dal 'novellino' di Counter-Strike Global Offensive, la Karambit Case Hardened knife Blue Gem, fa parte di un set esclusivo di sole 12 customizzazioni estetiche per coltelli, da qui la sua eccezionale rarità e, di riflesso, il suo prezzo esorbitante.

Con una community che vanta appassionati con migliaia di ore di gioco (e altrettante di streaming sulle piattaforme social più seguite), la notizia dello sblocco fortuito di una skin da centinaia di migliaia di dollari da parte di un giocatore appena approdato nello sparatutto multiplayer di Valve ha scatenato la reazione di centinaia di utenti.

Incuriosito dall'accaduto, il creatore di contenuti Ohnepixel Raw ha voluto scambiare quattro chiacchiere con il diciotenne che ha ottenuto questa skin estremamente rara: a detta dello streamer, inizialmente il 'novellino' di Counter-Strike non era affatto consapevole della fortuna capitatagli con l'apertura di questo pacchetto aggiuntivo, ma una volta venuto a conoscenza del prezzo della skin ha esclamato che "sono davvero un sacco di soldi, ancora non ci credo. Non so se riuscirò a ricavarci davvero 200mila dollari, ma ad ogni modo con quella somma aiuterò i miei genitori".

Sapevate che nel maggio scorso CS:GO ha raggiunto quasi 2 milioni di giocatori su Steam in contemporanea?