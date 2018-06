CS:GO - Olofmeister non tornerà tanto presto, i FaZe Clan trovano un sostituto

Il ritorno ufficiale a Counter-Strike di sua maestà Olof "olofmeister" Kjajber è stato rimandato ancora. I FaZe Clan hanno annunciato che Olofmeister non è ancora pronto per tornare alle competizioni attive e mancherà alle finali della stagione ECS.

La squadra si sta affidando a Jorgen "cromen" Robertsen come sostituto temporaneo fino a quando Olofmeister non sarà assolutamente sicuro di tornare attivo. Il giocatore si è preso una pausa lo scorso aprile. "Pensavo di essere pronto a tornare, ma non lo sono ancora", ha detto Olofmeister nella dichiarazione pubblicata dai FaZe. "Volevo davvero tornare ma mi prenderò una pausa molto più lunga e tornerò solamente quando sarò pronto al 110 per cento".

FaZe ha selezionato Cromen come sostituto perché la loro precedente scelta, Richard "xizt" Landstorm è invece passato ai Fnatic più di una settimana fa. Non è chiaro se Cromen continuerà a rimanere nella formazione dopo le Finali ECS o se sarà eventualmente sostituito. Per Cromen questa entrata nei FaZe è l'occasione della vita. Il ragazzo ha mostrato il suo talento negli Heroic e nel team europeo Team Dignitas.

Al momento dunque, con Olofmeister fuori dai giochi, il team dovrebbe comunque competere all'ESL One di Belo Horizonte la prossima settimana e all'ESL One di Colonia a luglio.