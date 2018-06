CS:GO questo weekend andrà in scena l'ESL One di Belo Horizonte, ecco dove guardarlo

ESL andrà a Belo Horizonte, in Brasile, questa settimana per un major di Counter-Strike. Con un montepremi di $ 200.000 in palio, otto delle squadre più famose al mondo si sfideranno strappare il titolo, il denaro e ovviamente la gloria eterna.

L'ESL One di Belo Horizonte si terrà dal 13 al 17 giugno e i playoff verranno ospitati nella Mineirinho Arena il weekend del 16 e 17 giugno.

I contendenti gareggeranno nel formato standard che ESL utilizza in tutti i suoi tornei. Ciò significa che le partite iniziali saranno best of one e successivamente si passerà alle eliminazioni al meglio delle tre. Gli otto team, poi, saranno separati in due gruppi composti da quattro squadre ciascuno e solo solo due squadre per ogni gruppo, le migliori, potranno procedere ai playoff. La fase a gironi si concluderà venerdì 15 giugno. Poi le semifinali si terranno il 16 giugno e il gran finale (giocato in best of five) seguirà domenica 17 giugno. Ecco i gruppi:

Gruppo A

FaZe Clan vs. Ghost Gaming (13 giugno, 16:00);

Space Soldiers contro SK Gaming (13 giugno, 16:00);

Elimination Match (14 giugno, 01:20);

Winner Match (14 giugno, 19:30);

Decider (15 giugno, 16:00).

Gruppo B

Mousesports vs. Nao Tem Como (13 giugno, 19:40);

BIG contro Team Liquid (13 giugno, 19:40);

Elimination Match (14 giugno, 16:00);

Winner Match (15 giugno, 01:00);

Decider (15 giugno, 19:50).

Molte squadre hanno apportato modifiche al roster prima dell'evento. FaZe ha Jorgen "cromen" Robertsen attivo per diversi eventi mentre Mousesports ha l'ex star di Cloud9 Jordan "n0thing" Gilbert come sostituto temporaneo di Tomas "oskar" Stastny.

Tutta l'azione CS: GO di Belo Horizonte può essere vista sulla pagina Facebook di ESL.