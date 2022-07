CS:GO da record a Colonia: FaZe vs Na'Vi ha avuto 1,25 milioni di spettatori!

Lo scorso weekend si è tenuto uno dei match più attesi dell’anno per gli amanti degli esport e di Counter Strike: Global Offensive, ovvero FaZe Clan contro Natus Vincere alla finale dell’IEM Cologne 2022. Nella Cattedrale dell’esport abbiamo assistito a molto spettacolo, fino all’ultimo round, ed è stato infranto un record importante.

La finale tra FaZe Clan e Natus Vincere ha infatti registrato il maggior numero di spettatori per una partita al di fuori dei Major di CS:GO: la finale Best of 5 svoltasi il 17 luglio scorso ha registrato 1,25 milioni di spettatori al suo apice, superando l'evento “rivale” IEM Katowice 2022. Peraltro, questo match è stato il quinto più seguito di tutti i tempi per CS:GO superando l'IEM Katowice Major del 2019, il FACEIT Major London 2018 e il PGL Major Krakow 2017.

Le ragioni dietro questo successo sono principalmente tre: innanzitutto, NaVi e FaZe sono le due squadre più forti al mondo al momento e godono di un numero di fan enorme; secondo, IEM Cologne è uno dei tornei storici per l’FPS di casa Valve, superato forse soltanto da Katowice; terzo fattore, infine, è che IEM Cologne 2022 è l'ultimo grande torneo CS:GO prima della pausa estiva.

Nessuno si aspettava così tanto spettacolo a Colonia, dato che si è arrivati alla quinta mappa con più match al cardiopalma. Alla fine, però, i FaZe sono riusciti ad avere la meglio ottenendo così il primo posto nella classifica globale dei team CS:GO.

Tra l’altro, lo stesso s1mple in passato ha dichiarato che potrebbe prendersi una pausa dal competitivo.