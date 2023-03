CS:GO, nuovo record su Steam: il reveal di Counter-Strike 2 rilancia l'FPS di Valve

Sulle ali dell'entusiasmo per il reveal ufficiale di Counter-Strike 2, gli appassionati di sparatutto competitivi stanno affollando i server di CS:GO, arrivando a sforare quota 1,5 milioni di giocatori in contemporanea su Steam.

Il nuovo record di utenti connessi in simultanea ai server di Counter-Strike Global Offensive è stato registrato nella giornata di sabato 25 marzo, al termine di una settimana dominata, appunto, dalle notizie legate a Counter-Strike 2.

Tra fan di lungo corso che desiderano immergersi un'ultima volta nelle atmosfere di CS:GO prima dell'update gratuito che lo trasformerà in Counter-Strike 2, giocatori abituali e nuovi utenti attratti dall'imminente evoluzione della serie, il record di giocatori attivi appena registrato è il perfetto viatico per il futuro dello sparatutto di Valve.

Il lancio di Counter-Strike 2 avverrà in estate su PC e porterà in dote tantissime migliorie e aggiunte, come la riformulazione delle mappe con il motore grafico Source 2 o l'introduzione dei sub-tick per rilevare il momento esatto in cui un colpo viene sparato e in quale momento viene lanciata una granata. Qualora foste interessati, qui vi spieghiamo come partecipare ai test di Counter-Strike 2 e provare il gioco in anteprima.