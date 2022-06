CS:GO, s1mple pronto a prendersi una pausa: 'Devo sistemare la mia vita'

Mentre a fine maggio si parlava del possibile distacco tra shox e il Team Liquid, oggi la community appassionata del competitivo di Counter Strike: Global Offensive forse dovrà prepararsi a una notizia molto più sorprendente: Aleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev potrebbe prendersi una pausa dalla competizione.

L’organizzazione Natus Vincere, da molto tempo una delle più forti al mondo su CS:GO, sta passando un periodo affatto roseo: la questione tra boombl4 e la sua ormai ex-moglie, fervida sostenitrice del Cremlino nel contesto della guerra russo-ucraina, ha costretto la società a prendere le distanze dal giocatore e cercare un sostituto nel 25enne Viktor “sdy” Orudzhev, spostando Denis "⁠electroNic⁠" Sharipov al ruolo di IGL.

In vista della BLAST Premier Spring Final di Lisbona, dunque, s1mple⁠ ha parlato con HLTV in merito al futuro dei Na’Vi svelando che “devono ancora decidere se resteremo uniti o se dovremo fare più cambiamenti” e aggiungendo che forse si prenderà una pausa per fare altre cose nella sua vita, come trasferirsi, ottenere molti documenti e altre questioni personali. Tuttavia, prima di ciò intende fermare i FaZe e non lasciarli vincere il Grande Slam.

Fra poco – o meglio, in un periodo meno specificato – s1mple potrebbe quindi prendersi questa pausa a sorpresa. Sarà interessante vedere come i Natus Vincere si adegueranno a questa importante assenza in futuro, se mai accadrà davvero.

Restando nella scena esport, Gucci ha debuttato nella scena esport partendo proprio dall'FPS di casa Valve.