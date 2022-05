CS:GO, shox chiede rilascio dal Team Liquid? Futuro incerto per il francese

Mentre procedono i playoff del PGL Antwerp Major di CS:GO, dopo l’eliminazione del Team Liquid dal torneo con il risultato scioccante di 0 vittorie e 3 sconfitte nella fase Round Robin, il giocatore francese Richard “shox” Papillon avrebbe manifestato la volontà di andarsene dalla squadra statunitense.

Molteplici fonti avrebbero confermato questa notizia a Dot Esports: ad aggiungersi all’ultimo posto del Team Liquid al PGL Major di Anversa, in Belgio ci sarebbero anche numerosi problemi con i viaggi tra il Nord America e l'Europa. Proprio in Francia, prima dei Liquid, Shox si era accasato nel superteam nazionale Team Vitality, ora composto dal trio francese apEX, ZywOo e misutaaa, e dal duo danese Magisk e dupreeh. Una squadra interessante che sta scalando la classifica globale per performance, ma che ancora deve dare il meglio di sé. Tra l’altro, lo stesso Team Vitality è responsabile dell’eliminazione del Team Liquid dal PGL Antwerp Major.

Il giocatore professionista francese di Counter Strike: Global Offensive, pertanto, ora potrebbe puntare ad altri orizzonti: magari con un ritorno in una squadra transalpina, o in un team meno noto coprendo il ruolo di coach o veterano alla guida di nuovi professionisti promettenti. Sarà senza dubbio interessante capire dove capiterà Shox in futuro.

