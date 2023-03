CS:GO, skin in vendita a prezzi folli: una ha raggiunto i 400K dollari

Chi ha giocato o conosce Counter-Strike: Global Offensive, il famosissimo sparatutto di Valve, sa molto bene che il mercato delle skin è particolarmente attivo e, a tal proposito, di recente sono state messe in vendita due mimetiche a cifre da capogiro.

Un report di Tom Henderson sul suo portale ufficiale ha infatti svelato che una skin per l'AK-47 ha raggiunto l'incredibile cifra di 160.000 dollari. Stiamo parlando di Wild Lotus, una mimetica che è stata introdotta nello shooter in soggettiva nel 2019 e di cui sembrerebbero esistere solo ed esclusivamente 3.000 esemplari. Sebbene la skin sia comunemente valutata intorno ai 10.000 dollari, l'esemplare in questione ha un valore molto più elevato a causa delle personalizzazioni applicate dal precedente proprietario: pare infatti che sull'arma siano stati aggiunti quattro adesivi 'Reason Holo' risalenti al Katowice CSGO Major del lontano 2014. Dal momento che ciascuno di questi sticker ha un valore che ruota intorno ai 40.000 dollari, è facile comprendere il motivo per cui la skin abbia raggiunto una cifra tanto alta. Ad essersi accaparrato l'elemento estetico è stato un facoltosissimo giocatore cinese, almeno stando alle parole di Tom Henderson.

Se il prezzo di questa Wild Lotus vi è sembrato alto, rimarrete sbalorditi nella scoperta del prezzo di vendita della seconda skin trattata dall'insider. Questo elemento cosmetico, sempre per l'AK-47, rende l'arma di colore blu metallico ed è anch'esso rarissimo, forse uno dei più ricercati nel gioco. Proprio come per la Wild Lotus, il valore di base della skin - che si aggira sui 150.000 dollari - ha ricevuto un boost grazie ai quattro adesivi 'Titan Holo', i più preziosi tra quelli disponibili nell'FPS. La combinazione dei cinque oggetti ha quindi dato vita ad una mimetica il cui valore di partenza è di 400.000 dollari e che, visto che verrà venduta all'asta, potrebbe raggiungere cifre molto più elevate. Non sorprende sapere che l'attuale possessore della skin per il fucile d'assalto vanta in collezione anche la Blue Gem Karambit knife skin, ovvero una personalizzazione per il coltello considerata l'oggetto più raro in assoluto di CS:GO e il cui valore si attesta sul milione e mezzo di dollari (sì, avete capito bene).

In attesa di scoprire maggiori dettagli sugli acquisti folli delle skin, vi ricordiamo che sono sempre più insistenti le voci relative all'imminente arrivo di Counter-Strike 2.