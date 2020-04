CS:GO supera il record di Dota 2: oltre 1 milione di giocatori in contemporanea

In seguito all'adozione di norme volte a garantire la distanza sociale all'interno di moltissimi Paesi del mondo, il settore videoludico ha vissuto un periodo di forte e improvvisa crescita.

A testimoniarlo, tra i tanti fattori, figurano anche i numeri registrati nel corso delle ultime settimane dalla piattaforma di casa Valve: si sono infatti contati oltre 24 milioni di utenti connessi contemporaneamente su Steam, un record assoluto per il portale dedicato al PC gaming. In questo contesto, tra i giochi ad attirare l'interesse dell'utenza, hanno riscosso particolare successo CS:GO e Dota 2.

Entrambi hanno in effetti visto crescere in maniera piuttosto marcata l'estensione della propria utenza, tuttavia è stato il primo a raggiungere un risultato record. Nel marzo del 2016, Dota 2 aveva infatti raggiunto il notevole risultato di 1.291.328 giocatori attivi contemporaneamente. Counter-Strike: Gobal Offensive, da parte sua, ha potuto contare su di un trend di crescita sin dagli ultimi mesi del 2019, che si è infine tradotto in un sorpasso. Nel corso della giornata di venerdì 17 aprile, CS:GO ha raggiunto quota 1.301.348 giocatori attivi contemporaneamente all'interno del titolo, secondo i dati riportati da Steam and game Stats.



Un risultato decisamente notevole per il titolo, che a fine marzo ha accolto una serie di contenuti a tema Half-Life: Alyx.