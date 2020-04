CS GO e Team Fortress 2, rubato il codice sorgente: ci sono rischi per la sicurezza?

I codici sorgente di Counter Strike Global Offensive (CS GO) e Team Fortress 2 sono stati rubati, come confermato dalla stessa Valve dopo una serie di voci sull'argomento. Un comunicato chiarisce ora la situazione.

Molti giocatori temono per la sicurezza dei propri dati personali, tuttavia Valve ha specificato come non ci siano rischi da questo punto di vista, tuttavia i problemi sembrano minimi anche per quanto riguarda la possibilità di creare cheat o exploit oppure mettere a rischio i server.

L'azienda ha diramato un comunicato a riguardo: "abbiamo controllato il codice trafugato e in realtà questo riguarda solo una piccola parte dell'engine di Counter-Strike GO e TF2, si tratta di codice che avevamo mostrato ad alcuni partner nel 2017 e trapelato online l'anno dopo. Non abbiamo timore per quanto riguarda le build attuali tuttavia vi consigliamo di giocare sui server ufficiali per la massima sicurezza, da parte nostra continueremo a tenere sotto controllo la situazione."

Chiunque noti qualcosa di anomalo sui server di gioco per quanto riguarda la propria sicurezza e quella degli altri giocatori può segnalare l'accaduto tramite la pagina di supporto Valve.