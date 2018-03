CS:GO: il torneo da 300,000 dollari ZOTAC Cup Masters farà tappa a Milano

Arriva a Milano uno degli eventi più importanti del panorama esport mondiale, la ZOTAC Cup Masters di CS:GO , sulla scia dei successi avuti nelle precedenti edizioni dedicate a

Per la prima volta, dunque, farà tappa nel nostro paese un evento della massima importanza non solo per il panorama di CS:GO, ma anche per quanto riguarda l'esport in generale.

La fase finale avrà luogo all’Esports and Music Festival di Hong Kong dal 24 al 26 Agosto, mentre i tornei di qualificazione si divideranno in tre regioni: Asia, Europa e Nord America. Le migliori squadre che riusciranno a passare indenni le selezioni del torneo online, avranno l’accesso automatico alla finale regionale.



Il torneo si giocherà ovviamente live e metterà in palio, per il miglior team, un montepremi di 20,000$, oltre alla qualificazione diretta alle fasi finali. Le finali offline si svolgeranno nel mese di Giugno e Luglio, mentre i tornei online si svolgeranno nel mese di Maggio.

Dalle finali regionali potranno uscire soltanto tre squadre, più una quarta che verrà direttamente invitata dagli organizzatori per competere nella fase finale di Hong Kong.

Andiamo a scoprire le date e le location delle finali regionali.

Asia Regional Finals (5-9 Giugno):

Location: Computex - Taipei, Taiwan

6 team qualificati:

2 team invitati.

European Regional Finals (22-24 Giugno):

Location: Samsung Smart Arena - Milano, Italy

4 team qualificati;

4 team invitati.

North American Regional Finals (30 Giugno - 1 Luglio):

Location: TBA, California, USA

4 team qualificati;

2 team invitati.

Come già detto, il torneo avrà un montepremi davvero ricco, pari a 300,000 Dollari, e sarà così suddiviso:

1. $200,000;

2. $60,000;

3-4. $20,000.

Le iscrizioni sono già aperte, la speranza è sempre quella di vedere almeno un team italiano qualificarsi per un torneo così importante.



L’evento porterà in Italia alcuni dei migliori team al mondo per quanto riguarda il panorama di CS:GO e sarà un’importante occasione per far conoscere di più questo titolo esport che, come molti altri, nel nostro paese fatica a ritagliarsi il giusto spazio.

La location prescelta dagli organizzatori è di quelle di prim'ordine. La Samsung Arena è stata, infatti, spesso luogo di eventi esport.