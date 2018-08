CS:GO - Toyota organizzerà un torneo da 100.000 Dollari in Thailandia

A novembre, Toyota ospiterà un torneo Counter-Strike: Global Offensive a Bangkok, in Tailandia, con un montepremi pari a $ 100.000. Il Toyota Master Bangkok 2018 sarà il primo evento internazionale di CS: GO ad essere ospitato in Thailandia.

Ci saranno 10 squadre, quattro invitate direttamente e sei squadre che guadagneranno i punti necessari per esser presenti all'evento attraverso qualificazioni regionali online in Nord America, Europa, Cina, SEA, CIS e Thailandia.

Il torneo culminerà con un evento conclusivo all'Indoor Stadium Huamark, arena da 10.000 posti.

"Ci rendiamo conto che lo stile di vita delle giovani generazioni è cambiato secondo la tecnologia moderna. Di conseguenza, abbiamo voluto mantenere il passa, in particolare sulla nostra politica di incoraggiare i giovani a vivere con loro stile di vita", ha dichiarato Wutthikorn Suriyachantananon, vice amministratore delegato di Toyota Motors.

Secondo il sito web dedicato all'evento, i Detroit Renegades sono la prima squadra invitata. Il sito elenca anche diversi partner di eventi tra cui Twitch, Intel, HyperX, Plan B Media, AIS Fiber e Singha Drinking Water.

Toyota è stato anche uno dei main sponsor della stagione inaugurale della Overwatch League. Il sud-est asiatico è stato recentemente identificato da Newzoo come uno dei mercati esport in più rapida crescita. A luglio, ad esempio, Singapore Telecom Singtel ha annunciato il PVP eSports Championship, un torneo multigame con un montepremi di $ 300.000.