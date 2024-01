CS:GO, è ufficiale: Valve interrompe il supporto alla 'versione classica'

Mentre il fenomeno di Counter-Strike 2 si espande con le Mappe Personalizzate e i tanti aggiornamenti che ne stanno caratterizzando la fase immediatamente successiva al lancio, Valve ritiene che sia ormai giunto il momento di abbandonare al proprio destino la 'versione classica' di Counter-Strike Global Offensive.

Nella giornata di lunedì 1 gennaio 2024 è infatti terminato in via ufficiale il supporto a CS:GO, come confermano gli sviluppatori al seguito di Gabe Newell dalle pagine di Steam.

Per 'versione classica', Valve intende la versione 'congelata' di Global Offensive che include tutte le funzionalità dello sparatutto multiplayer ad eccezione delle funzionalità legate al matchmaking ufficiale in funzione, ovviamente, dell'arrivo di CS2 e delle sue modalità competitive.

Sempre dall'1 gennaio di quest'anno, gli utenti di CS Global Offensive potrebbero riscontrare dei problemi nella compatibilità di elementi come il 'coordinatore di gioco' che gestisce l'accesso all'inventario, proprio in ragione della fine del supporto ufficiale e, con esso, degli aggiornamenti per garantire la piena fruizione delle singole funzionalità dell'ormai storico sparatutto.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Counter-Strike 2, il rilancio dello sparatutto gratis con tantissime novità.