CS:GO, Valve prepara versioni Source 2 di alcune mappe: l'inaspettato leak

I data miner hanno colpito ancora sorprendendo la community di Counter Strike: Global Offensive. Secondo un recente leak pubblicato da Aquarius, ALE e Gabe Follower alcuni giorni fa, Valve starebbe lavorando su alcune famose mappe di CS:GO con Source 2, rilanciando un potenziale port dell’FPS competitivo al nuovo engine.

I tre “investigatori” hanno collaborato per fornire prove a sostegno delle loro affermazioni alla community con molteplici dichiarazioni pubbliche: secondo loro, più sviluppatori starebbero lavorando su mappe con la denominazione Source 2, "de_mapname_s2", di cui potete vedere un esempio filtrato in calce alla notizia.

Le presunte mappe scoperte con la denominazione Source 2 negli ultimi mesi dai tre tipster sono le seguenti:

ar_shoots_s2

cs_italy_s2

de_inferno_s2

de_lake_s2

de_overpass_s2

de_shortdust_s2

A oggi, ricordiamo, nel competitivo troviamo solo Inferno e Overpass, mentre le altre quattro mappe citate fanno parte della storia di CS:GO ma sono quasi state abbandonate dalla community, nonostante fossero parte dell’FPS sin dal lancio, complice la popolarità di altre mappe e modalità di gioco.

Valve ovviamente non ha ancora confermato questo leak e molto probabilmente non lo farà, ma possiamo aspettarci comunque dei follow-up da parte di Aquarius, ALE e Gabe Follower in un futuro più o meno prossimo, con magari altre novità relativamente all’arrivo definitivo di Source 2 su CS:GO.

Nel mentre, ricordiamo che a metà giugno c’è stato un importante update per CS:GO.