CS GO vs Champions League: gioco più stressante del calcio, per Casimiro del Real Madrid

Dopo aver inaugurato la propria organizzazione eSport denominata CaseEsports, il noto calciatore Carlos Enrique Casimiro rivela di essere un abituale frequentatore delle arene virtuali di CS:GO.

A quanto pare, tuttavia, la partecipazione ai match di Counter Strike: Global Offensive viene vissuta dallo sportivo con uno stress addirittura maggiore rispetto a quello scatenato dai campi da calcio. In forze presso la rosa del Real Madrid, Casimiro ha recentemente discusso della propria esperienza con il battle royale. Nel corso di un'intervista, in particolare, il calciatore ha evidenziato il livello di stress che gli genera essere visto giocare a CS:GO da un vasto pubblico in diretta streaming.



Nel paragonare l'esperienza al calcio, Casimiro ha evidenziato: "Senza dubbio, le persone sono molto più vicine e quando cado, ricevo anche alcuni insulti. Ma quando gioco a Counter-Strike - ha aggiunto - divento davvero parecchio nervoso, più di quanto gioco allo Stadio Bernabeu. Sento più pressione quando le persone mi guardano giocare ad un videogame in diretta rispetto a quando gioco a calcio". Una dichiarazione sicuramente peculiare, che se non altro ribadisce la grande esperienza ormai acquisita sui campi da calcio dallo sportivo del Real Madrid.



Nel campo degli streamer videoludici la concorrenza spettacolare del resto non manca, con persone che giocano a CS:GO anche con una mano sola.