CS:GO - WCA 2017: Annunciate date e squadre, inspiegabilmente escluso il Team Forge!

Il WCA (World Cyber Arena) di Counter Strike: Global Offensive ha finalmente una data e una location certe, tuttavia sembra che gli organizzatori abbiano escluso il Team Forge per motivi di budget.

Sono state rese note dagli organizzatori le date delle finali del World Cyber Arena 2017 che si svolgeranno dal 29 al 30 aprile a Zhuhai in Cina.



Diverse le novità rispetto a quanto annunciato nei mesi scorsi. Sono state infatti eliminate numerose formazioni di Counter Strike: Global Offensive che si sarebbero dovute avvalere della Wild Card messa a disposizione dagli organizzatori, tra cui troviamo anche gli azzurri del Team Forge.



Questa esclusione, avvenuta arbitrariamente e senza alcun tipo di preavviso, sembra essere dettata dall’assenza di budget e dai continui problemi che hanno caratterizzato l’organizzazione di queste finali del WCA 2017.



Tuttavia l’organizzazione italiana, Italian eSports Association, che ha gestito le qualifiche e che aveva garantito, secondo accordi presi in precedenza con gli organizzatori del WCA, uno slot per le finali non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito e quindi c’è la possibilità che si stia lavorando per risolvere il problema quanto prima.

Ricordiamo che il Team Forge aveva, a giugno del 2017, sconfitto in finale i Water Dogs ottenendo la possibilità di partecipare alle finali del WCA in rappresentanza della Nazionale ITeSPA di CS:GO e l'intero evento era stato seguito in diretta dall'organizzazione KnifeRound.



Il fatto poi di aver spostato le date di quasi cinque mesi ha costretto molte squadre a rinunciare all’evento, tra cui troviamo Heroic, Gambit, B.O.O.T.- D(s) e Chiefs, a causa della concomitanza con i tornei di qualificazioni validi per l’IEM di Sydney in programma gli stessi giorni.



Al momento le formazioni che prenderanno parte alla fase finale del WCA 2017 saranno le seguenti:

Luminosity;

Valour;

Next Generation;

AGO;

Recca;

TeamOne

Anche il montepremi del torneo di CS:GO sembra essere stato fortemente ridimensionato, in particolare, al momento, sembrerebbe che la cifra complessiva si aggiri intorno ai 21.000€.



Ancora nessuna informazione è stata rilasciata per il torneo di Dota 2 che si dovrebbe svolgere nelle stesse date di quello di CS:GO.



La situazione resta decisamente nebulosa e non è chiaro quante formazioni prenderanno parte effettivamente ai tornei, appare evidente che i problemi organizzativi alla base di questa competizione siano un elemento importante da prendere in seria considerazione in ottica futura.



Per il momento non ci resta che attendere una presa di posizione ufficiale sull’argomento da parte del WCA che speriamo non tardi ad arrivare.