CTR Nitro-Fueled avrà kart e circuiti inediti; svelata la cover ufficiale

L'annuncio di Crash Team Racing Nitro-Fueled durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018 è stato senza ombra di dubbio uno dei più graditi dai giocatori, specialmente da quelli che hanno vissuto la prima generazione PlayStation.

A quanto pare, questa riedizione non si limiterà a riproporre i contenuti dell'originale con una veste grafica al passo con i tempi, bensì introdurrà anche delle novità. Sapevamo già dell'introduzione delle gare multiplayer online, ma grazie ad Amazon.com abbiamo scoperto che Nitro-Fueled includerà anche dei kart e dei circuiti aggiuntivi, non presenti nel capitolo del 1999. Non è chiaro al momento quali e quanti saranno questi contenuti, ma siamo sicuri che la sola notizia della loro inclusione renderà felici i giocatori storici che hanno già trascorso innumerevoli ore sul gioco.

Oltre a questa gradita informazione, Amazon.com ha anche svelato le cover ufficiali delle versioni PlayStation 4 e Xbox One, e pubblicato una serie di screenshot inediti. Potete ammirarli tutti quanti nella galleria in calce. Prima di lasciarvi, ricordiamo che Crash Team Racing Nitro Fueled verrà lanciato il 21 giugno 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows nelle edizioni Standard e Nitros Oxide.