CTR Nitro Fueled includerà piste di Crash Nitro Kart: il commento del direttore creativo

Il team di sviluppatori di Beemox sta lavorando duramente alla realizzazione di Crash Team Racing Nitro Fueled, rifacimento del classico kart game pubblicato nel 1999 da Naughty Dog.

Nel corso delle ultime settimane, la software house ha pubblicato diversi trailer dedicati a singoli personaggi. Abbiamo così scoperto che tra i piloti di Crash Team Racing Nitro Fueled faranno la propria comparsa Crash e Coco Bandicoot e Nitros Oxide. Alcuni interessanti dettagli emergono ora anche in riferimento ad i tracciati su cui potremo sfrecciare a bordo degli spericolati kart del gioco.

Il Team ha infatti confermato che all'interno di Crash Team Racing Nitro Fueled troveremo alcune piste tratte da Crash Nitro Kart, gioco esordito nel 2003 sul Game Cube, hardware realizzato dalla Casa di Kyoto. L'inserimento all'interno di CTR Nitro Fueled di questi tracciati ha rappresentato una sfida interessante per il Team, come raccontato dal direttore creativo Thomas Wilson. In particolare, si è ritenuto necessario operare alcune modifiche in termini di lunghezza di tracciato: "Un tipico giro di Crash Team Racing potrebbe durare 30-40 secondi, ad alcuni delle piste presenti in Crash Nitro Kart arrivavano fino a sei minuti". Al fine di rendere compatibili i materiali originali di entrambi i giochi, il team ha dunque apportato alcune modifiche ai tracciati del Titolo per Game Cube, riducendo alcuni tracciati e rimuovendo le feature legate all'anti-gravità.



Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 21 giugno: sulle pagine di Everyeye potete nel frattempo consultare il nostro provato di Crash Team Racing Nitro Fueled, realizzato da Giuseppe Arace.