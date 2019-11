CTR Nitro Fueled, il circo è in città! Il Neon Circus Grand Prix inizia venerdì

Activision e Beenox hanno annunciato che alle ore 16:00 di venerdì 8 novembre prenderà ufficialmente il via il Neon Circus Grand Prix in Crash Team Racing Nitro-Fueled! Come al solito, potete aspettarvi nuovi personaggi giocabili, un tracciato inedito e molto altro ancora.

Tanto per cominciare, verrà introdotto il nuovo circuito Koala Carnival, tanto colorato quanto rocambolesco. In questa pista ambientata in un circo, dovrete schivare palle di cannone e getti di fuoco per poter arrivare sani e salvi al traguardo. A fare da maestro delle cerimonie ci penserà Koala Kong, nuovo personaggio sbloccabile al completamento del Gold Tier della Nitro Gauge. Accumulando Punti Nitro, potrete ottenere un totale di 18 nuovi oggetti, tra cui i due kart Pressurizer e Daredevil. Nel Pit Stop, tra le tante cose, potrete invece acquistare i nuovi personaggi Pasadena O’Possum e Ebenezer Von Clutch, e il Nitro Bumper Kart.

Per l'occasione farà il suo debutto anche la nuova modalità Ring Rally, una vera e propria corsa alla sopravvivenza nella quale è sempre attivo un conto alla rovescia. L'obiettivo è quello di rimanere in pista il più a lungo possibile, attraversando degli anelli per guadagnare del tempo aggiuntivo. Dopo ogni giro, gli anelli diventano sempre più piccoli, diventando ancor più difficili da ottenere. In cima alla notizia potete ammirare il trailer di presentazione del Neon Circus Grand Prix, mentre in calce trovate delle immagini ritraenti i nuovi contenuti. Crash Team Racing: Nitro-Fueled è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ancora nessuna notizia sull'eventuale arrivo su PC. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che lo scorso mese ha ricevuto il matchmaking basato sull'abilità.