CTR Nitro Fueled: il nuovo update 'mette il Turbo' al gioco su Nintendo Switch

Dalle pagine del sito del supporto ufficiale di Activision, gli autori di Beenox ci informano che il prossimo aggiornamento di Crash Team Racing Nitro Fueled introdurrà una delle funzionalità più richieste dagli appassionati dell'arcade racing che si stanno cimentando con le sfide del titolo su Nintendo Switch.

Stando infatti alle note della patch 1.05 di CTR Nitro Fueled su Switch, gli sviluppatori canadesi sbloccheranno la Boost Mode della console ibrida di Nintendo, una funzione introdotta con il firmware 8.0 tramite overclock della CPU nelle sessioni di gioco più intensive.

Similarmente a quanto fatto da Nintendo con la Boost Mode di Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, la "modalità Turbo" di CTR Nitro Fueled su Switch sarà utilizzata da Beenox per ridurre i tempi di caricamento, adottando così un approccio diverso rispetto a quello utilizzato dagli studi NetherRealm per stabilizzare la risoluzione dinamica di Mortal Kombat 11 su Switch.

Tra le altre novità dell'update 1.05 previste sia sulla console Nintendo che su PS4 e Xbox One segnaliamo una leggera ma importante riduzione nei tempi di caricamento, la risoluzione di bug riscontrati sia in gara che nella fruizione dei menù di gioco e la chiusura di un problema correlato alla gestione delle lobby multiplayer. In calce all'articolo trovate un link che illustra nel dettaglio gli interventi che andranno a tratteggiare la nuova patch, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete consultare la nostra recensione di CTR Nitro Fueled a firma di Giuseppe Arace.