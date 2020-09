CTR Nitro-Fueled, nonostante le richieste non riceverà nuovi contenuti: ecco perché

Crash Team Racing Nitro-Fueled ha goduto per molti tempo di un supporto post-lancio encomiabile che, mediante il sistema dei Gran Premi mensili, ha arricchito l'esperienza con una vagonata di nuovi contenuti da sbloccare, tenendo sempre alta l'attenzione dei videogiocatori.

Dopo nove mesi di supporto, in ogni caso, i ragazzi di Beenox hanno deciso di smettere: l'aggiornamento di marzo di Crash Team Racing: Nitro-Fueled, che ha aggiunto nuove sfide, nuovi oggetti e il Beenox Pack, è stato l'ultimo della storia del remake. Le funzionalità multigiocatore, ovviamente, sono garantite, ma dell'aggiunta di nuovi contenuti non se ne parla affatto.

Neppure le continue richieste da parte dei giocatori sono riuscite a smuovere la situazione. Con un nuovo comunicato ufficiale, Beenox ha ribadito che non sono previsti ulteriori update per il gioco, e il motivo è molto semplice: il team è impegnato ad assistere Toys For Bob nello sviluppo di Crash Bandcoot 4: It's About Time, oltre che in altri progetti: "Abbiamo ricevuto un bel po' di richieste di nuovi contenuti per CTR. Siamo davvero entusiasti che ci state ancora giocando. Sfortunatamente, l'aggiornamento di marzo è stato l'ultimo e non sono previsti altri contenuti. Parte della ragione è attribuile al fatto che stiamo lavorando ad altri incredibili progetti, inclusa la realizzazione delle modalità N. Verted di Crash Bandicoot 4: It's About Time (che vi farà impazzire!), e altre cose di cui non possiamo ancora parlare".

Ci sembra una giustificazione più che buona: non solo stanno sviluppando una modalità dell'atteso Crash Bandicoot 4: It's About Time, ma i ragazzi di Beenox sono anche impegnati in qualcosa di completamente nuovo! Non vediamo l'ora di saperne di più.