CTR Nitro-Fueled: scaldate i motori, lo Spooky Grand Prix comincia il 4 ottobre

Piloti di Crash Team Racing Nitro-Fueled, preparatevi! Venerdì 4 ottobre prenderà ufficialmente il via lo Spooky Grand Prix, con il suo corposo carico di nuovi contenuti da sbloccare.

Dal momento che Halloween s'avvicina, verrà introdotto nel gioco il nuovo terrificante tracciato Nina's Nightmare, che vi farà gareggiare all'interno dei più oscuri recessi della mente di Nina Cortex, tra paludi nebbiose, giardini inquietanti e i corridoi contorti di una magione infestata. La nipote di Neo Cortex potrà anche essere sbloccata guadagnando Punti Nitro, assieme a tanti altri oggetti cosmetici. Nel Pit Stop troverete invece due nuovi villain, Komodo Moe e Dr. N. Brio, il nuovo Skull Rider Kart e le skin alternative di numerosi personaggi come Lion Pura, Dark Coco, Metal Head Oxide e Monster Fake Crash. Lo Spooky Grand Prix segnerà anche l'introduzione di una nuova tipologia di sfida, chiamata Ghost Hunt: Il vostro compito sarà quello di distruggere alcune casse nascoste al cui interno sono intrappolati dei fantasmi.

In cima alla notizia trovate il trailer di presentazione del Gran Premio che offre un assaggio dei nuovi personaggi e del tracciato inedito, mentre in calce ci sono la roadmap completa della stagione e diversi screenshot. Lo Spooky Grand Prix rimarrà attivo dal 4 ottobre al 3 novembre, dopodiché verrà sostituito dal Neon Circus Grand Prix. Durante le festività natalizie, invece, avrà luogo il Winter Festival! Crash Team Racing: Nitro-Fueled, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.