CTR Nitro Fueled e le trilogie di Crash e Spyro in due nuovi bundle sul PS Store

Se ancora non avete acquistato i remake delle trilogie di Crash e Spyro o il recente Crash Team Racing: Nitro Fueled su PlayStation 4 potreste correre ai ripari grazie ai bundle disponibili da oggi sullo store Sony.

È infatti possibile acquistare al prezzo di 69,99 euro uno dei seguenti pacchetti sul PlayStation Store:

Bundle Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy + Crash Team Racing Nitro-Fueled

Bundle Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro Reignited Trilogy

Ognuno dei tre titoli proposti nei pacchetti in vendita è disponibile al prezzo di 39,99 euro in versione digitale, ciò significa che con l'acquisto combinato di due giochi andrete a risparmiare circa 10 euro. Va precisato inoltre che l'acquisto non può essere effettuato dagli utenti in possesso di almeno uno dei due titoli presenti nel pacchetto.

Vi ricordiamo che questa non è l'unica promozione degli ultimi giorni dedicata agli utenti Sony e sulle nostre pagine potete trovare un'utile guida ai migliori giochi PlayStation 4 attualmente in vendita a meno di 20 euro, tra i quali ci sono anche Tekken 7 e Grand Theft Auto V.

Nel caso poi ve lo foste perso, Crash Team Racing Nitro Fueled si è aggiornato con il matchmaking basato sull'abilità solo qualche giorno fa.

