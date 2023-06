Ci sarà anche Cuba in GTA 6? Un famoso leaker dice di sì

Più volte si è detto che GTA 6 sarà ambientato a Vice City (rumor non confermato) ma non è escluso che altre location possano comparire nel gioco di Rockstar Games e una di queste potrebbe essere Cuba, almeno stando a quanto riferito da Tyler McViсker.

Non ci sono conferme in merito ma Tyler McViсker è sicuro delle sue affermazioni e dichiara che Cuba sarà in qualche modo presente nel prossimo GTA, anche se non è chiaro in che forma. Sarà una zona esplorabile o la vedremo solamente in alcuni flashback o filmati legati alla narrazione?

Nel 2022, Jason Schreier dichiarò che GTA 6 è ambientato ai giorni nostri tuttavia la presenza di flashback narrativi resta concreta. Una dichiarazione sicuramente interessante quella di Tyler ma ricordiamo come il tutto sia solo frutto di rumor e speculazioni prive di conferma.

GTA 6 potrebbe uscire tra il 2024 e il 2025, per il prossimo anno fiscale (al via il primo aprile 2024) Take-Two Interactive si aspetta grandi incassi ed ha previsto al tempo stesso grandi investimenti legati al marketing e alla pubblicità. Due fattori che farebbero pensare proprio a Grand Theft Auto 6...

La sensazione di molti è che Rockstar Games annuncerà GTA 6 durante l'estate, ne sapremo quindi (forse) di più nelle prossime settimane? Vedremo.