Cubo Viola di Fortnite: disegnata la settima Runa, preludio alla Stagione 6?

Il Cubo Viola di Fortnite continua a muoversi sulla mappa e nelle scorse ore ha lasciato un nuovo tassello, disegnando la settima runa sul terreno del Parco Pacifico. Come ricorderete, la scorsa settimana il cubo aveva impresso sei Rune, adesso anche la settimana è stata aggiunta al puzzle...

Ma cosa rappresenta il Cubo Viola di Fortnite? Difficile dirlo anche se quasi certamente questo sarà legato a Fortnite Stagione 6, la nuova season che dovrebbe iniziare in un periodo compreso tra il 25 settembre e il primo ottobre. Secondo alcune teorie sviluppate dalla community, il Cubo dovrebbe dirigersi nei prossimi giorni verso le Sponde del Saccheggio e qui trasformare il lago in un gigantesco vulcano in eruzione, aprendo un portale per la sesta stagione del Battle Royale di Epic.

Questa mattina Fortnite si è aggiornato con l'update 5.41 che ha portato in dote l'Arena Acuminata per la modalità Parco Giochi, il Fortatile e il Lancia Bowling, quest'ultimo utilizzabile esclusivamente in modalità Salva il Mondo. Questa settimana non sono previste nuove sfide, i giocatori attendono solamente che Epic sveli tutto sull'attesissima Stagione 6 di Fortnite, restiamo quindi in attesa dei primi dettagli ufficiali a riguardo.