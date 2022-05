Cuccioli da salvare e fenomeni social: la storia di un fan di Nintendogs spopola su TikTok

Se su Twitter e Instagram il video mashup di Elden Ring con Frodo e Sam de Il Signore degli Anelli non smette di macinare visualizzazioni, il tiktoker Bennypvideo sta ottenendo un successo analogo con le sue clip che ricostruiscono il 'salvataggio' dei cuccioli di una vecchia cartuccia di Nintendogs su DS.

Come racconta lo stesso Ben "Bennypvideo" Pollard su TikTok, la scoperta di una vecchia cartuccia di Nintendogs abbandonata su un vagone di un treno notturno di Londra lo ha spinto a rintracciare una console Nintendo DS funzionante per accudire ogni eventuale cagnolino salvato nella memoria del gioco, non prima però di cimentarsi in un veloce "restauro" dei circuiti della cartuccia con l'ausilio di bastoncini cotonati e alcol etilico.

Il "racconto multimediale" del tiktoker è appena iniziato ma le clip della sua simpatica storia ha già ottenuto quasi mezzo milione di visualizzazioni sui social. I primi tre video descrivono appunto il processo di restauro e l'incontro tra il creatore di contenuti e i cuccioli presenti nella memoria della cartuccia abbandonata di Nintendogs, nella fattispecie il labrador Enzo e lo shiba inu Tyson.

Il tiktoker riferisce di impegnarsi quotidianamente nella cura dei due cagnolini digitali ed esorta il precedente proprietario a farsi avanti per richiederne la restituzione, sperando che l'abbandono della cartuccia sia avvenuto in maniera accidentale in virtù del discreto stato di conservazione in cui versava al ritrovamento in un vagone della metropolinata londinese.