In cucina con Aloy: arriva il libro di ricette ufficiale di Horizon!

L'universo narrativo di Horizon è così ricco e variegato d'aver ispirato anche un libro di ricette ufficiale: si chiama The Official Horizon Cookbook: Tastes of the Seven Tribes e verrà pubblicato negli Stati Uniti d'America il 2 aprile 2024. Ecco cosa potete aspettarvi!

Annunciato all'inizio di questa settimana, The Official Horizon Cookbook: Tastes of the Seven Tribes insegnerà agli aspiranti cuochi e agli appassionati della serie ben 60 ricette ispirate agli usi e costumi delle tribù che popolano il mondo del 31° secolo immaginato da Guerrilla Games. Piuttosto che limitarsi ad offrire una semplice lista di ricette, il libro di 192 pagine (scritto e curato dall'esperta di cucina Victoria Rosenthal e dall'esperto di videogiochi Rick Barba con la collaborazione del team autori dell'IP PlayStation) si prenderà il lusso di approfondire la lore di Horizon accompagnando i lettori in un vero e proprio viaggio di scoperta culinaria attraverso le parole del cuochi Milduf e Pentalla, due personaggi nei quali hanno già avuto modo di imbattersi in Forbidden West.

Da buon libro di cucina, Tastes of the Seven Tribes includerà anche delle fotografie per offrire un'anteprima delle leccornie che custodisce, "da deliziosi antipasti ad epici primi piatti, passando per portate rinfrescanti e contorni che scaldano lo stomaco". L'uscita, ribadiamo, è fissata per il 2 aprile 2024 negli USA, con un prezzo di vendita che al momento si assesta a 47,44 euro su Amazon.com.

Victoria Rosenthal non è nuova ad operazioni di questo genere, avendo già curato i libri di ricette di Magic the Gathering, Fallout, Final Fantasy XIV, God of War, Destiny, Halo, Sonic e Street Fighter. Rick Barba, oltre ad aver già collaborato con Rosenthal per il libro di ricette di God of War, ha scritto numerose guide strategiche, artbook e approfondimenti narrativi per franchise come Assassin's Creed, Borderlands, Diablo, The Division e altri ancora.