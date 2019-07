In cucina con Zelda Breath of the Wild: ricreati in video tutti e 78 i piatti del gioco!

I colleghi di Polygon hanno provato a rispondere a una delle curiosità più ricorrenti tra gli appassionati di The Legend of Zelda: che sapore hanno i piatti di Breath of the Wild?

Nel filmato che trovate in calce alla notizia, quei mattacchioni di Polygon hanno seguito alla lettera le indicazioni fornite nel kolossal per Switch e Wii U dagli autori al seguito di Eiji Aonuma e si sono messi ai fornelli per scoprire se i cibi presenti nel gioco meritano davvero tutti i cuori di Salute e i boost di Resistenza dati a Link nel corso delle sue scorribande digitali contro le creature che infestano le lande di Hyrule.

Le regole a cui si sono dovuti attenere gli autori di questo "esperimento culinario" sono molteplici: non è stato possibile aggiungere ingredienti alle ricette originali (quindi niente sale e pepe, dove non vengono espressamente indicati) e hanno dovuto cucinare il tutto all'interno di un wok o di una padella, ossia gli unici strumenti a disposizione di Link.

I risultati ottenuti sono piuttosto incoraggianti: la stragrande maggioranza delle 78 ricette presenti all'interno del gioco non sono semplicemente "commestibili" (e ci mancherebbe altro!), ma soddisfano appieno il palato grazie ad abbinamenti arditi e alla cara, vecchia semplicità, dalle tecniche di cottura all'impiattamento. Ciascuna pietanza è stata giudicata in base a una scala ipotetica di massimo 10 Cuori, più ulteriori Cuori "bonus" in relazione alla sorpresa legata, ad esempio, agli ottimi risultati raggiunti da piatti che presentano delle combinazioni insolite di ingredienti. Chissà quali prelibatezze assaggeremo insieme a Link in Zelda Breath of the Wild 2!

A tal proposito, ricordiamo il libro di cucina dedicato a Zelda ha da poco superato la campagna in crowdfunding di Kickstarter che consentirà ai suoi ideatori di pubblicarlo entro la fine di quest'anno.