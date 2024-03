Cuffie Bluetooth Philips per TV in sconto su Amazon: è il prezzo più basso di sempre

Se avete necessità di un paio di cuffie senza fili da utilizzare con la vostra televisione, potete approfittare della nuova Offerta di Primavera Amazon, che permette di acquistare con uno sconto del 28% un ottimo modello di cuffie Philips.

Philips Cuffie per TV TAH6206BK/00 in offerta su Amazon a soli 39,99 euro

Stiamo parlando delle Philips Cuffie per TV TAH6206BK/00, che si adattano perfettamente alle esigenze di chi vuole guardare la TV senza disturbare chi è nei paraggi. Queste cuffie over ear vantano il supporto alla tecnologia per la cancellazione passiva del rumore, così da permettere a chi è all'ascolto di non essere disturbato da eventuali rumori. Per quello che riguarda invece la batteria, interna, questa permette un ascolto di un massimo di 18 ore e grazie alla ricarica rapida è possibile assicurarsi 2 ore di ascolto con soli 15 minuti di ricarica. Passando invece all'ergonomia, troviamo due morbidi cuscinetti in memory foam che si adattano alla forma dell'orecchio di chi le indossa e influiscono positivamente sull'isolamento acustico. All'interno della confezione si possono trovare le cuffie nella loro colorazione nera, una custodia da trasporto, un cavo USB-C per la ricarica della batteria interna, un cavo audio e un ricevitore USB per la connessione senza fili anche con i televisori che non supportano il Bluetooth.

Va sottolineato che questo è uno degli sconti facenti parte della Festa delle Offerte di Primavera Amazon e, pertanto, è molto probabile che la sua durata sia assai ridotta nel tempo. Se si tratta di un prodotto che vi interessa anche per via del prezzo, vi consigliamo di accaparrarvelo prima che la promozione scada.

