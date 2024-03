Cuffie Bluetooth Soundcore in offerta ad un prezzo BOMBA su Amazon

Chi deve cambiare cuffie Bluetooth da utilizzare con lo smartphone dovrebbe assolutamente tenere d'occhio la nuova offerta Amazon, grazie alla quale è possibile acquistare un modello Soundcore ad un prezzo davvero basso.

Visita la pagina dell'offerta su Amazon Il modello di cuffie in-ear in questione corrisponde alle Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker P20i. Stiamo parlando di auricolari wireless che supportano pienamente il Bluetooth 5.3 e vantano driver da 10mm per riprodurre l'audio con bassi potenti. Sempre a proposito di suono, le cuffie possono essere personalizzate tramite l'applicazione ufficiale Soundcore, grazie alla quale è possibile selezionare 22 equalizzazioni preimpostate, trovare le cuffie in caso di smarrimento e modificare i controlli. Questo dispositivo è dotato anche di resistenza all'acqua IPX5, così che possiate utilizzarle anche sotto la pioggia o durante gli allenamenti.

Per quel che riguarda la batteria, questa ha una durata di 10 ore per una singola ricarica, ma grazie alla custodia è possibile prolungare la durata fino a 30 ore. Vi è inoltre il supporto alla ricarica rapida, che in soli 10 minuti assicura ben 2 ore di riproduzione.

Lo sconto del prodotto nelle colorazioni Bianca, Blu e Nera è del 14%, ma per un periodo di tempo limitato è possibile usufruire anche di uno sconto aggiuntivo tramite coupon. Va precisato che solo la versione nera permette di avere uno sconto ulteriore del 30%, invece per le altre il coupon è solo del 20%.

Per chi se lo stesse chiedendo, il coupon potrà essere applicato per un mese e, stando ai termini dell'offerta su Amazon, resterà disponibile per i clienti del portale di e-commerce fino al 28 aprile 2024. Non sappiamo però se il prezzo di base delle cuffie subirà delle modifiche e non escludiamo che l'offerta possa variare nei prossimi giorni.